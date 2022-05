Ucrânia: Coluna humanitária da ONU esperada em Azovstal

Ucrânia/Rússia

Uma nova coluna humanitária das Nações Unidas deve chegar esta sexta-feira, 6 de Maio, ao complexo de Azovstal, em Mariupol, para retirar mais civis do local. Mais de 500 civis já foram evacuados através de dois corredores das Nações Unidas nos últimos dias.

Ontem à noite, o secretário-geral da ONU anunciou que a diplomacia do silêncio já permitiu a retirada de 500 civis através de dois corredores das Nações Unidas. António Guterres deixou também um recado ao Conselho de Segurança para fazer tudo para que a guerra acabe.

O líder do gabinete da presidência ucraniana, Andriy Yermak, escreveu no Telegram que a Ucrânia continua a fazer o máximo para proteger todos os civis e militares, agradecendo à ONU pelo apoio na evacuação de civis.

Entretanto, as tropas russas intensificaram os ataques contra a fábrica Azovstal, na cidade sitiada de Mariupol, enquanto avançam no objetivo de controlar as regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, segundo o Alto Comando do Exército Ucraniano.

Um relatório publicado no Facebook e divulgado pela agência local Ukrinform, "os invasores russos continuam a bloquear as unidades de defesa ucranianas dentro da fábrica de Azovstal", último reduto da resistência ucraniana naquela cidade portuária estratégica.

De acordo com a última contagem do ACNUR, mais de 3.000 civis foram mortos em combates e bombardeamentos desde a invasão da Ucrânia a 24 de Fevereiro.

