Futebol: FC Porto sagrou-se Campeão de Portugal

O FC Porto sagrou-se Campeão de Portugal após derrotar o Benfica por 0-1 na 33ª jornada do campeonato portuguesa da primeira divisão.

O clube da Cidade Invicta apenas precisava de um ponto na deslocação ao terreno do Benfica para arrecadar o título de Campeão.

Num jogo equilibrado entre as duas equipas, o resultado mantinha-se com um empate sem golos no intervalo.

A segunda parte acabou por ser mais emocionante. O avançado uruguaio Darwin Núñez abriu o marcador para o Benfica aos 52 minutos de jogo. Festa de curta duração nas bancadas do Estádio da Luz, em Lisboa.

O árbitro do encontro decidiu anular o golo devido a um fora-de-jogo de… 2 centímetros.

Os encarnados tentaram o tudo por tudo para adiar o título dos dragões, sobretudo no relvado dos benfiquistas.

Nos minutos finais, quando o empate parecia ser o resultado definitivo, num contra-ataque, o FC Porto conseguiu marcar o único tento da partida com um golo apontado pelo defesa nigeriano Zaidu Sanusi.

O FC Porto venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Benfica, tem agora 88 pontos, mais nove do que o Sporting CP quando falta apenas a derradeira jornada, e isto apesar dos sportinguistas terem um jogo a menos.

Os dragões sagraram-se Campeões de Portugal pela 30ª vez na sua história.

Quanto ao SL Benfica está no terceiro posto com 71 pontos.

