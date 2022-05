Afeganistão: Véu integral é obrigatório para mulheres em público

Afeganistão

Os talibãs decretaram a obrigação para todas as mulheres de usarem em público o véu integral no Afeganistão.

No Afeganistão, os talibãs rompem todas as promessas feitas em relação aos direitos das mulheres, tendo publicado um decreto em que as mulheres passam a ser obrigadas a utilizar o véu integral na rua, sendo aconselhada a utilização da burca. Todas as funcionárias do Estado que não cumpram esta regra vão ser despedidas automaticamente.

«As mulheres que não são nem demasiado jovens nem demasiado velhas devem cobrir o seu rosto quando encontram um homem que não é membro da sua família» de forma a evitar provocações, segundo o decreto.

Guissou Jahangiri, vice-presidente da Federação Internacional do Direitos do Homem, considera que os talibãs estão a mostrar as suas verdadeira intenções, em declarações à jornalista da RFI, Heike Schmidt:

«Eu estava à espera disso, este é um anúncio, segundo o que eles próprios dizem, para meter os pontos nos ‘is’. É um controlo muito político este controlo do corpo das mulheres. Talvez alguns tenham sido enganados pelo discurso dos talibãs que diziam que desta vez ia ser diferente, mas a coluna vertebral da gestão da sociedade pelos talibãs é a segregação, as mulheres são excluídas da vida social, da vida política, da escola, do trabalho. Não estou surpreendida, estou triste e penso nos milhões de mulheres que até agora podiam ir à escola, às universidades todos os dias e uma geração vibrante que podia ir trabalhar todos os dias para o Estado, que eram professoras, jornalistas e isto mostra-nos como estes direitos são frágeis e como devemos continuar a lutar para haver um mínimo de igualdade na sociedade afegã», frisou Guissou Jahangiri.

Nos Estados Unidos, um porta-voz do Departamento de Estado, mostrou-se preocupado: «Estamos extremamente preocupados que os direitos das mulheres e raparigas, e os progressos registados neste domínio no decurso dos últimos 20 anos, sejam suprimidos».

A imposição da burca tinha sido já praticada quando os talibãs estiveram no poder pela primeira vez, entre 1996 e 2001.

Recorde-se que, depois de uma ocupação de 20 anos pelos Estados Unidos e os seus aliados, os talibãs recuperaram o poder e prometeram que iriam ser mais flexíveis.

