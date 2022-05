Ucrânia

Mais de 8 milhões de deslocados internos na Ucrânia segundo a ONU

Bombeiros nos escombros de um centro de comercial de Odessa, no sudoeste da Ucrânia neste dia 10 de Maio de 2022. REUTERS - STRINGER

Texto por: RFI 2 min

No 76° dia da invasão russa da Ucrânia, os combates continuam intensos no sul e leste do país, enquanto na capital, Kiev, a situação tende a encontrar uma forma de normalização apesar do conflito, com o regresso de dois terços dos seus 3,5 milhões de habitantes, segundo informou hoje a autarquia local.