Kiev afirma ter reconquistado algumas localidades junto de Kharkiv

Neste que é o 77° dia da ofensiva russa na Ucrânia, as autoridades de Kiev reivindicaram esta quarta-feira a reconquista de 4 localidades junto de Kharkiv, segunda cidade da Ucrânia e base de retaguarda das forças russas no nordeste do país, junto da linha da frente de leste onde se concentra a ofensiva de Moscovo.

“As localidades de Cherkasy Tychky, Rusky Tychky, Rubizhne e Bayrak foram libertadas" anunciou o Presidente Zelensky mas "a intensidade dos bombardeamentos no distrito de Kharkiv aumentou", especificou contudo o estado-maior ucraniano.

Relativamente a outro ponto do país, no sudeste, na cidade portuária de Mariupol totalmente destruída pelas forças russas, Denis Pouchiline, dirigente pro-russo de Donetsk refere que “já não restam civis” na unidade industrial de Azovstal. “Por conseguinte, as nossas unidades já não estão de mãos atadas”, especifica este responsável cujas forças participam na ofensiva contra a fábrica onde se concentram os últimos militares ucranianos que resistem à ofensiva russa naquela localidade.

Ainda ontem, Kiev estimou que permanecem naquele reduto cerca de mil combatentes seus, várias centenas estando feridos e a precisar de ser evacuados para receber cuidados médicos.

Entretanto, as autoridades instaladas por Moscovo na região de Kherson, logo após as forças russas tomarem o controlo daquela zona do sudeste da Ucrânia no começo da sua ofensiva, anunciaram a sua intenção de pedir formalmente a Vladimir Putin a sua anexação à Federação Russa.

Em resposta, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov não descartou esta possibilidade mas na condição que isto tenha “uma base legal”, como aconteceu segundo a presidência russa quando organizou um referendo neste sentido em 2014 na Crimeia, uma votação que -recorde-se- foi considerada ilegal pela comunidade internacional.

Ainda no aspecto político, ontem sob impulso de Joe Biden, o Congresso americano deu um primeiro passo no intuito de desbloquear um envelope de cerca de 40 bilhões de Dólares a favor da Ucrânia. Este pacote a ser nomeadamente dedicado à aquisição de armamento mais sofisticado para fazer frente ao exército russo, deve ainda ser votado no Senado, antes da sua promulgação pelo Presidente americano.

