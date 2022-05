Marrocos acolhe reunião contra o terrorismo

Marrocos

Marrocos acolhe esta quarta-feira, em Marraquexe, a nona reunião ministerial da Coligação Global contra o autodenominado Estado Islâmico. É a primeira vez que a reunião ministerial decorre no continente africano e Marrocos defende que devem ser dadas respostas concretas para lidar com o aumento do terrorismo no continente.

A coligação internacional foi criada em 2014 por iniciativa dos EUA e reúne 84 países que estão empenhados em derrotar o autodenominado Estado Islamico em todas as suas frentes, seja no combate à globalidade das suas actividades ou através do desmantelamento dos seus grupos afiliados.

Esta quarta-feira, em Marraquexe, são esperadas cerca de cinquenta delegações, entre elas Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Suécia ou Dinamarca e ainda 15 delegações africanas. Entre os convidados destacam-se o Burkina Faso, Níger, Benin, RDC e Moçambique, que estará presente com o estatuto de observador.

De acordo com o comunicado do ministério marroquino dos Negócios Estrangeiros a reunião co-organizada com os Estados Unidos vai colocar “particular atenção no continente africano”. Marrocos afirma que neste enconto devem ser dadas respostas concretas para lidar com o aumento do terrorismo no continente.

Como país anfitrião deste primeiro encontro no continente africano, Marrocos mostra a vontade em desempenhar um papel de liderança na luta contra o terrorismo. Recentemente, a polícia marroquina antiterrorista anunciou a prisão, em coordenação com o FBI americano, de um homem suspeito de fazer parte do autodenominado Estado Islâmico.

É precisamente esta cooperação que Rabat quer enfatizar. Marrocos é dos países que lidera o grupo de trabalho- Africa Focus Group- criado há alguns meses, no âmbito desta coligação, para promover o intercâmbio de informação e a coordenação dos esforços na luta contra o terrorismo em África .

