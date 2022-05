Sri Lanka: Motins reclamam demissão do presidente

Sri Lanka

Motins têm-se multiplicado na capital do Sri Lanka onde, pelo menos 6 pessoas perderam a vida, dezenas ficaram feridas. O agravamento da crise económica levou já à demissão do primeiro-ministro.

O recolher obrigatório e o estado de emergência continuam a vigorar no Sri Lanka onde os motins denunciando o agravamento da crise económica levaram à queda do primeiro-ministro. O seu irmão, o chefe de Estado, mantém-se, por ora, em funções.

O balanço de vítimas da vaga de protestos, e respectiva repressão pelas autoridades, atinge desde a passada segunda-feira oito mortos e mais de 225 feridos.

A polícia recebeu, mesmo, ordem de disparar com balas reais contra quem atente à propriedade alheia ou protagonize agressões.

O exército recebeu idêntica autorização de disparar com munições reais para conter os motins.

A falta de medicamentos, combustíveis, de alimentação e os apagões têm vindo a ser contestados pela população.

O primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa acabou por se demitir na segunda-feira, porém o irmão, o presidente Gotabaya Rajapaksa, mantém-se em funções.

Muitos populares denunciam a suposta corrupção do clã Rajapaksa e exigem a partida do chefe de Estado.

O turismo, grande fonte de receitas da ilha de 22 milhões de habitantes, entrou em colapso com a pandemia de Covid-19, agravada pela invasão russa da Ucrânia (ucranianos e russos constam das 3 principais nacionalidades principais dos turistas que se deslocam ao antigo Ceilão).

Na óptica de Catarina Pereira, cidadã portuguesa radicada nesta ilha do Oceano Índico, é pouco provável que os protestos acalmem enquanto o presidente não se demitir também.

Catarina Pereira, cidadã portuguesa no Sri Lanka, 11/5/2022

"O primeiro-ministro era irmão do presidente. São irmãos ! O país estava numa ditadura, basicamente, agora de há uns tempos para cá. Porque o presidente foi eleito há cerca de dois anos e meio. Mas, depois o presidente nomeou o irmão como primeiro-ministro. E havia outros irmãos, um irmão que era ministro das finanças... um quarto irmão que também era ministro. Daí que agora a população chegou a um ponto em que... têve que ser, é tipo uma revolução ! Só ainda aconteceu há um dia ou dois o primeiro-ministro demitir-se. Vamos ver o que é que acontece: os ânimos ainda estão muito quentes ! Sinceramente não sei quais são as perspectivas, se vão continuar com a pressão para que o presidente se demita ? Penso que sim porque são todos da mesma família, penso que agora aqui o povo do Sri Lanka não vai acalmar enquanto o presidente não se demitir também ! "

