Covid-19: Coreia do Norte detecta primeiro caso

A Coreia do Norte detectou o primeiro caso de Covid-19, desde o início da pandemia, há mais de dois anos. O líder Kim Jong-un anunciou medidas de "bloqueio" em todo o país.

O líder norte-coreano Kim Jong-un ordenou medidas de "bloqueio" em todo o país depois de ter sido detectado o primeiro caso de Covid-19, desde o início da pandemia, no território.

O dirigente “pediu a todas as cidades e concelhos do país que confinem cuidadosamente os seus territórios e organizem o trabalho e a produção depois de isolar cada unidade de trabalho, cada unidade de produção e cada unidade habitacional umas das outras”, para impedir a propagação do vírus", avançou a agência de notícias oficial KCNA.

Ainda de acordo com a agência de notícias oficial KCNA, amostras recolhidas em pacientes doentes e com febre, em Pyongyang, "correspondem à variante Omicron BA.2".

"Para Pyongyang admitir publicamente casos de Omicron, a situação da saúde pública deve ser grave", admitiu Leif-Eric Easley, professor da Universidade Ewha, em Seul.

A Coreia do Norte fechou completamente as fronteiras desde o início da pandemia, há mais de dois anos, sendo esta a primeira vez que o regime norte-coreano anuncia a presença da doença no país.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Coreia do Norte realizou, em 2020, 13.259 testes à covid, todos com resultado negativo.

Teste nuclear atrasado?

Vários analistas consideram que a crise de saúde na Coreia do Norte pode atrasar os testes de armas nucleares no país.

"É possível que o teste nuclear possa ser adiado para se concentrar na contenção do coronavírus", disse à AFP Yang Moo-jin, professor da Universidade de Estudos da Coreia do Norte em Seul, acrescentando que, se o medo de uma epidemia se instalar na população, Kim Jong-un pode realizar nos testes nucleares "para desviar esse medo".

