EUA

EUA:Senado não consegue aprovar legalização do aborto

O Senado dos EUA não conseguiu aprovar uma lei que garante o direito ao aborto em todo o país, numa altura em que esse direito está seriamente ameaçado por uma decisão do Supremo Tribunal. US Senate TV via REUTERS - POOL

Texto por: RFI 2 min

Um projeto de lei para legalizar o aborto nos Estados Unidos foi bloqueado no Senado esta quarta-feira, 11 de Maio, devido à oposição do partido republicano. A votação foi sobretudo simbólica, não tendo os democratas os 60 votos, em 100, necessários para avançar com o diploma, mas é parte de uma luta dos progressistas que tentam proteger o direito ao aborto.