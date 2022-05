Finlândia a favor da adesão à NATO

NATO

O Presidente e a primeira-ministra da Finlândia anunciaram esta quinta-feira, 13 de Maio, que são a favor da adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico-Norte (NATO).

Publicidade Continuar a ler

Em comunicado conjunto, o presidente da Finlândia diz que a adesão à Organização do Tratado do Atlântico-Norte não será “contra ninguém”, depois de Moscovo ter alertado Helsínquia para as “consequências” em caso de candidatura.

O Presidente finlandês anunciou que a adesão da Finlândia à NATO não será uma postura "contra ninguém", depois de Moscovo ter alertado Helsínquia para eventuais "consequências" no caso de uma candidatura ser apresentada. A adesão deverá ser anunciada oficialmente este domingo na capital finlandesa.

Segundo o Kremlin, a adesão da Finlândia à NATO seria definitivamente uma ameaça para a Rússia, avança a Reuters, que diz que esta decisão não promoverá estabilidade e segurança na Europa. Em conferência de imprensa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirma que a Finlândia se juntou aos "passos hostis da UE em relação à Rússia" e lembra que todos querem evitar um "confronto directo" entre a NATO e a Rússia.

"Congratulamo-nos com a declaração do Presidente da Finlândia da e primeira-ministra sobre a adesão da Finlândia à NATO. A Lituânia apoia totalmente as aspirações da Finlândia de garantir a sua segurança com a Aliança", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Lituânia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro