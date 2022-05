Ucrânia

ONU alerta para o risco de fome no mundo

Secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, durante a comferência de imprensa em Viena, Áustria, Maio de 2022. AP - Theresa Wey

Texto por: RFI 1 min

A ONU está preocupada com o risco de fome generalizada no mundo devido à guerra na Ucrânia. António Guterres adiantou ainda que estão a decorrer negociações com vista à evacuação de mais civis de zonas de conflito na Ucrânia.