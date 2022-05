Ucrânia denuncia "lista interminável de crimes" da Rússia no Conselho dos DH da ONU

Ucrânia

Tem decorrido hoje em Genebra uma reunião extraordinária do Conselho da ONU para os Direitos do Homem, a pedido da Ucrânia, uma reunião boicotada por Moscovo durante a qual, desde já, Kiev acusou a Rússia de ter perpetrado uma série de crimes desde o início da sua ofensiva.

Publicidade Continuar a ler

Nesta reunião na qual não participa Moscovo que, segundo a porta-voz da sua diplomacia, "não quer legitimar com a sua presença mais um show político", Emine Dzhaparova, vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, descreveu "uma lista interminável de crimes" alegadamente cometidos pelas tropas russas desde que invadiram o seu país, a 24 de fevereiro, especificamente nas regiões de Kiev, Tcherniguiv, Kharkiv e Soumy em finais de Fevereiro e em Março.

De acordo com esta responsável, "tortura e desaparecimentos forçados, violências sexuais e de género" são alguns dos crimes mencionados nesta lista sobre a qual devem debruçar-se os 47 Estados membros antes de se pronunciarem sobre um projecto de resolução reclamando uma investigação da Comissão Internacional da ONU sobre a Ucrânia "com vista a pedir contas aos responsáveis".

A Alta Comissária da ONU para os Direitos do Homem, Michelle Bachelet, que já chegou a acusar Moscovo de acções "podendo ser consideradas crimes de guerra" desde o início da invasão, indicou que o seu gabinete continua a averiguar a veracidade das exacções, Michelle Bachelet especificando ainda ter tomado conhecimento de 300 casos.

Esta reunião coincide com o anúncio pela justiça ucraniana da sua intenção de proceder a um primeiro julgamento de um militar russo acusado de crimes de guerra. Este soldado de 21 anos terá atirado com uma Kalachnikov contra um civil desarmado quando a sua coluna estava a passar junto da aldeia de Chupakhivka, no nordeste da Ucrânia, no passado dia 28 de Fevereiro.

Entretanto, no terreno, neste que é o 78° dia de ofensiva na Ucrânia, soube-se que um bombardeamento russo esta madrugada sobre a cidade de Novgorod-Siverskii, no nordeste do país, causou pelo menos 3 mortos e 12 feridos, segundo os socorros locais.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro