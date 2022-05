Covid-19

Coreia do Norte anuncia primeiras mortes devido a covid-19

Kim Jong-un dirigiu-se na quinta-feira ao país num comunicado na televisão. AP

Texto por: RFI 1 min

A agência de notícias oficial da Coreia do Norte anunciou as primeiras seis mortes no país devido à covid-19, numa altura em que um surto do vírus no país inquieta a comunidade internacional já que o país não tem acesso às vacinas.