Líbano realiza eleições legislativas em contexto de forte crise económica

Eleições legislativas/Líbano

O Líbano vai a eleições legislativas este domingo, 15 de Maio, numa altura em que o país está mergulhado numa crise económica sem precedentes.

Publicidade Continuar a ler

Uma oportunidade de reconsiderar o sistema político. O Líbano organiza, no final desta semana, as primeiras eleições legislativas após os intensos protestos de 2019.

Nesse ano, a população libanesa saiu às ruas para lutar contra a estagnação económica, a corrupção, o desemprego e o aumento dos preços. Desde essa altura, a moeda libanesa desvalorizou 90% e a inflação tem vindo a agravar-se. O Banco Mundial já qualificou mesmo a situação no país como "uma das mais graves" no mundo. A população sofre com a falta de bens essenciais, medicamentos e o aumento do preço dos combustíveis.

Em 2020, a explosão no porto de Beirute, que tirou a vida a mais de 200 pessoas e deixou mais de 6 mil feridos, veio fragilizar ainda mais um país, que já estava à beira da ruptura.

Este ano, as eleições são vistas com esperança pelos libaneses. No escrutínio do próximo domingo há mais candidatos independentes, jovens e também mulheres, do que nas últimas eleições, realizadas em 2018.

O Parlamento libanês tem 128 deputados, divididos por 11 grupos religiosos. Quase 4 milhões são chamados às urnas, num processo que vais ser acompanhado por vários observadores europeus.

O Líbano é um país do Médio Oriente, que está localizado numa região de fortes conflitos, uma vez que faz fronteira com Israel e a Síria.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro