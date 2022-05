Rússia suspende abastecimento de gás à Polónia enquanto 27 tentam acordo para embargo a petróleo

Guerra na Ucrânia

A Gazprom suspendeu na quinta-feira o abastecimento de gás russo através do gasoduto Yamal-Europe, que atravessa a Polónia com ligação à Alemanha.

A Rússia já tinha avisado que a suspensão do bastecimento de gás poderia acontecer, com Moscovo a adicionar à sua lista de sanções a empresa que faz a gestão deste gasoduto na Polónia, numa onda de novas penalizações de Putin ao Ocidente. O abastecimento de gás foi também reduzido para a Alemanha.

Em plena Primavera, estas sanções têm um efeito reduzido nos países europeus que dependem do gás russo, sendo mais preocupante o encerramento da rota Sokhranovka, que passa pela Ucrânia e foi encerrada pelo Governo ucraniano. Este encerramento corresponde a 40% do abastecimento russo na Europa.

Estas medidas de Moscovo e Kiev alimentam as discussões sobre o embargo da energia vinda da Rússia para a União Europeia, especialmente o petróleo com os 27 a terem dificuldade em encontrar um ponto de acordo. A Hungria continua a bloquear qualquer entendimento neste sentido, pedindo mais tempo para se autonomizar face à dependência russa.

Este embargo faz parte do sexto pacote de sanções que deve ser acordado por unanimidade entre os parceiros europeus e apresentado já no Conselho Europeu do fim do mês, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Van der Leyen a ter ido a Budapeste argumentar por um acordo com Viktor Orban.

