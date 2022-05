Zelensky avisa que ninguém pode prever até quando vai durar a guerra no Ucrânia

Ucrânia

As tropas russas estão a retirar-se da cidade devastada de Kharkiv, com a ofensiva invasora a mudar-se agora para Este e com o Presidente Volodymyr Zelensky a declarar que os ucranianos estão a fazer o máximo que podem, mas não é possível prever até quando vai durar este conflito.

Aos 80 dias de guerra, a Rússia parece estar a mudar o terreno de guerra, abandonando a cidade de Kharkiv, segundo maior cidade ucraniana muito fastigada pela ofensiva inimiga desde o início do conflito, movendo-se agora para as regiões a Este do país, com o exército russo a preferir assegurar rotas de aprovisionamento e lançar ataques aéreos a partir da região do Donetsk.

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, declarou que o conflito está agora a entrar num nova fase, com o Presidente Volodymyr Zelenski a dizer mesmo que "não é possível prever quanto tempo vai durar este conflito".

O país tem conseguido alguma vitórias, estando a retomar o controlo de seis cidades, com observadores internacionais a relatarem à Associated Press que não tem havido grandes avanços de Moscovo nos últimos dias devido à determinação dos ucranianos.

As autoridades ucranianas continuam preocupadas com os refugiados forçados na Rússia, declarando que entre os 1,2 milhões de ucranianos acolhidos pela Rússia devido ao conflito, há 210 mil crianças deportadas contra a vontade dos pais.

No final do dia de ontem, a Rússia anunciou a suspensão a partir de hoje das entregas de electricidade à Finlândia por falta de pagamento, com a Finlândia a defender que não precisa da energia russa para se manter.

