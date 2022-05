Rússia/Ucrânia/NATO

Ucrânia: Rússia concentra ataques a leste e promete responder a novas adesões à NATO

A Suécia solicitará a adesão à NATO, anunciou nesta segunda-feira (16) a primeira-ministra, Magdalena Andersson, destacando que isto significa uma nova "era" para o país escandinavo. AP - Henrik Montgomery/TT

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

Ucrânia: o exército afirma ter afastado as tropas russas e retomado o controlo de uma parte da fronteira com a Rússia, na zona de Kharkiv, no nordeste do país. Vladimir Putin, por seu lado, relativiza as adesões da Finlândia e da Suécia à NATO, mas promete uma resposta.