Roland-Garros: Nuno Borges, Pedro Sousa e Gastão Elias na 2ª ronda das qualificações

Os três atletas portugueses, presentes na fase de qualificação para o quadro principal do torneio francês de Roland-Garros, apuraram-se para a segunda ronda.

Nuno Borges, o mais rápido

O tenista luso Nuno Borges, de 25 anos, derrotou o italiano Thomas Fabbiano em três sets com os parciais de 6-3, 1-6 e 6-2 em 1 hora e 40 minutos, o encontro mais rápido entre os três portugueses.

No fim do jogo, Nuno Borges mostrou-se satisfeito com o triunfo: «Foi um encontro de altos e baixos. Entrei mal, quer dizer, o meu adversário até teve mérito nesse inicio de encontro. Ele não me deu nenhum erro forçado nos primeiros pontos e eu fui à procura disso. Condições pesadas até com um pouco de chuva. Não estava fácil. Mas depois consegui subir muito bem, consegui manter-me positivo. Tive altos e baixos mas estive sempre à procura de ganhar, de conseguir fazer o meu jogo e acho que isso acabou por pagar no terceiro set. Estou contente no geral por sair daqui com a vitória e poder estar presente na segunda ronda», admitiu o atleta.

Na próxima ronda, o adversário será o brasileiro Felipe Meligeni: «Não há encontros fáceis e o Felipe joga muito bem na terra batida. Espero que seja um bom jogo e vou dar o meu melhor para lutar contra o Felipe», assegurou Nuno Borges.

Pedro Sousa, o super ‘tie-break’ para desbloquear a situação

O tenista português Pedro Sousa, de 33 anos, venceu o encontro frente ao australiano Max Purcell, em três sets com os parciais de 6-7, 6-4 e 7-6 (10-8), isto em 2 horas e 22 minutos. De notar que no último set, os dois atletas disputaram o super ‘tie-break’ que se termina aos 10 pontos.

No fim do encontro, Pedro Sousa afirmou que o importante foi a vitória: «O dia correu bem, acabei por ganhar, era o mais importante. Não foi um jogo fácil, não foi um jogo bonito, mas o mais importante era mesmo a vitória. Consegui esse objectivo e estou bastante contente. As condições de jogo estão bastante rápidas, a bola salta bastante. E em relação ao Covid, felizmente está a acabar, cada vez há menos restrições, para nós é um alívio podermos estar aqui à vontade. O torneio é sem dúvida melhor do que nos últimos dois anos», frisou o atleta.

Na próxima ronda, o adversário será o italiano Lorenzo Giustino: «O Giustino tem jogado bem, joguei com ele ontem (ndr: no domingo), treinei com ele, e ele ganhou-me no treino. Ele disse-me que se sentia bem, ele que jogou uma final recentemente. Conhecemos-nos bastante bem e vai ser um jogo difícil com certeza. Tenho de ser constante, melhorar o serviço porque hoje (ndr: segunda-feira) não esteve tão bem. E tentar fazer com que ele falhe pontos», afirmou Pedro Sousa.

Gastão Elias, uma maratona para triunfar

O tenista português Gastão Elias, de 31 anos, derrotou o argentino Nicolás Kicker em três sets com os parciais de 6-4, 6-7 e 7-5, numa verdadeira maratona visto que o jogo acabou após 3 horas e 18 minutos de uma luta intensa. Este foi o encontro que teve a maior duração de todos os jogos que decorreram na segunda-feira 16 de Maio.

Na segunda ronda do da fase de qualificação para o quadro principal do torneio francês de Roland-Garros, Gastão Elias vai ter pela frente o espanhol Bernabe Zapata Miralles.

Roland-Garros. Imagem de Arquivo. © AP - Michel Euler

