Termina cerco a Mariupol com a resistência ucraniana a ser evacuada da cidade

Guerra na Ucrânia

O cerco à cidade Mariupol, símbolo da resistência ucraniana, chegou ao fim com os combatentes ucranianos a serem retirados desta cidade completamente devastada no Sul da Ucrânia.

Uma rendição em massa, é assim que a Rússia apresenta a retirada de centenas de soldados ucranianos da siderurgia de Azovstal, o último reduto da resistência ucraniana em Mariupol.

O fim desta resistência representa o controlo total dos separatistas apoiados pelos russos desta cidade que há mais de 80 dias era fustigada por bombardeamentos de Moscovo.

Mais de 260 soldados foram retirados na segunda-feira, mais de 50 com graves ferimentos, e os restantes resistentes que ocupavam a siderurgia com mais de 11 quilometros quadrados devem ser retirados nos próximos dias, sendo depois trocados por soldados russos que estão detidos no território controlado pelas forças ucranianas.

Esta foi a única maneira possível de retirar com vida os últimos resistentes desta cidade junto ao mar, que tem sido um dos cenários de guerra mais fustigados desde o início do conflito.

Terão morrido mais de 20 mil pessoas em Mariupol e os civis que se viram presos na cidade viveram sob condições muito duras, com escassez de comida, sem água potável nem electricidade.

As autoridades ucranianas agradeceram ao batalhão de Mariupol ter aguentado mais de 80 dias de guerra, dizendo que foi esta resistência que permitiu às forças armadas ucranianas avançarem noutros cenários de guerra.

Esta é a primeira vitória real da Rússia no conflito, que agora se virou para Leste e se faz aldeia a aldeia, segundo relatos dos jornalistas que estão a acompanhar a guerra na Ucrânia.

