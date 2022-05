Pedro Sousa: «O mais importante é a vitória em Roland-Garros»

Ténis

Três atletas portugueses - Nuno Borges, Gastão Elias e Pedro Sousa - estão presentes na segunda ronda da fase de qualificação para o quadro principal do torneio francês de Roland-Garros.

O tenista português Pedro Sousa, de 33 anos, venceu o encontro frente ao australiano Max Purcell, em três sets com os parciais de 6-7, 6-4 e 7-6 (10-8), isto em 2 horas e 22 minutos, na primeira ronda da fase de qualificação para o quadro principal do torneio francês de Roland-Garros. De notar que no último set, os dois atletas disputaram o super ‘tie-break’ que se termina aos 10 pontos.

No fim do encontro, em entrevista à RFI, Pedro Sousa afirmou que o importante foi a vitória. De notar que na próxima ronda, o adversário será o italiano Lorenzo Giustino.

RFI: Como podemos analisar este triunfo na 1ª ronda?

Pedro Sousa: O dia correu bem, acabei por ganhar, era o mais importante. Não foi um jogo fácil, não foi um jogo bonito, mas o mais importante era mesmo a vitória. Consegui esse objectivo e estou bastante contente.

RFI: O 1° set acabou por cair para o lado do australiano…

Pedro Sousa: Foi um primeiro set complicado, eu não conhecia o meu adversário. As condições em Paris estão bastante rápidas, por isso estava difícil de responder. Acabei por fazer um break no fim do set e servi para fechar o set, mas não consegui fechar e no tie-break esse tipo de jogadores são sempre perigosos. Ele acabou por ser mais forte nesses detalhes no tie-break.

RFI: O 2° set foi controlado pelo Pedro?

Pedro Sousa: No primeiro como no segundo, fui melhor. Só que ele tem um grande serviço e resolve muitos problemas com isso. Eu estive sempre à frente no segundo set, mas mesmo assim foi equilibrado. Consegui fechar quando estava a 5-4, mas, sim, parecia que tinha as coisas mais ou menos controladas.

RFI: O 3°set acabou no ’super tie-break’?

Pedro Sousa: O super tie-break não é uma forma, um tipo de jogo que estamos habituados a jogar. Acontece nos Grands Slams e apenas no último set e se estiver tudo igual. É um bocadinho diferente. Cheguei rapidamente ao 7-2, mas sabia que ainda tinha três pontos a marcar. Ele soltou-se, teve meios de dar a volta, 7-8, mas felizmente consegui vencer os três últimos pontos e ganhar o jogo.

RFI: Houve alguns momentos tensos no encontro?

Pedro Sousa: Há alturas em que os nervos levaram a melhor, mas entre nós os dois foi tudo muito tranquilo. Admito que tanto ele como eu baixamos o nível de vez em quando, mas isso eram os nervos a falar mais alto. O que fica no final, é a vitória.

RFI: Algumas bolas foram discutidas pelo australiano…

Pedro Sousa: Nem discutimos muito os pontos neste encontro. Aliás tanto eu como ele falamos porque vimos cada um, uma bola a sair, mas a árbitra acabou por não nos dar razão nesses dois pontos. Não houve grandes problemas, foi tudo normal.

RFI: O próximo encontro será frente ao italiano Giustino?

Pedro Sousa: O Giustino tem jogado bem, joguei com ele (ndr: no domingo), treinei com ele, e ele ganhou-me no treino. Ele disse-me que se sentia bem, ele que jogou uma final recentemente. Conhecemos-nos bastante bem e vai ser um jogo difícil com certeza.

RFI: Quais são os pontos a melhorar para vencer o Giustino?

Pedro Sousa: Tenho de ser constante, melhorar o serviço porque hoje não esteve tão bem. E tentar fazer com que ele falhe pontos.

RFI: O que podemos dizer sobre as condições em Roland-Garros e deste torneio quase sem Covid-19?

Pedro Sousa: As condições de jogo estão bastante rápidas, a bola salta bastante. E em relação ao Covid, felizmente está a acabar, cada vez há menos restrições, para nós é um alívio podermos estar aqui à vontade. O torneio é sem dúvida melhor do que nos últimos dois anos.

