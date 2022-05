Roland-Garros: Nuno Borges e Pedro Sousa na 3ª ronda das qualificações

Ténis

Dois tenistas portugueses - Nuno Borges e Pedro Sousa - apurados em três possíveis após a segunda ronda da fase de qualificação para o quadro principal do torneio francês de Roland-Garros.

Pedro Sousa, pouco mais de uma hora para derrotar adversário

O tenista português Pedro Sousa, de 33 anos, venceu o encontro frente ao italiano Lorenzo Giustino, em dois sets com os parciais de 6-4 e 6-1, isto em 1 hora e 23 minutos.

No fim do encontro, Pedro Sousa estava satisfeito com a vitória: «Foi um bom jogo da minha parte, muito melhor do que no outro dia. Também era um adversário que eu já conhecia, treinamos algumas vezes juntos e até já nos defrontamos algumas. Eu sabia muito bem o que esperar do jogo, e ele também. Acima de tudo foi bastante sólido, era o que tinha planeado. Sabia que ele tinha bastante força, mas às vezes acaba por falhar. Eu sabia que se me mantivesse o máximo de tempo possível na troca de bolas, tinha mais hipóteses de ganhar, e foi isso que aconteceu. Continuei sólido do início até ao fim e o jogo caiu para o meu lado», frisou o atleta.

Na próxima ronda, o adversário será o australiano Jason Kubler: «O Kubler joguei frente a ele há bastante tempo nos futures nos Estados Unidos. Será um jogo difícil de qualquer maneira. O Kubler tem poder de fogo. O primeiro encontro também era importante porque se não ganhasse não jogava o segundo e hoje seria igual. Os dois primeiros jogos foram importantes. Hoje estive melhor do que no outro dia. Espero me sentir bem amanhã e fazer um bom jogo», afirmou Pedro Sousa.

Nuno Borges, dois tie-breaks e um apuramento

O tenista luso Nuno Borges, de 25 anos, derrotou o brasileiro Felipe Meligeni em três sets com os parciais de 6-7, 7-6 e 6-2 em 2 horas e 13 minutos.

No fim do jogo, Nuno Borges mostrou-se feliz com este segundo triunfo no torneio, afirmando que nunca ficou assustado com a situação apesar de ter pedido o primeiro set: «Eu não estava assustado com a situação. Aguentei-me bem de cabeça e, apesar dos nervos, apenas no terceiro set é que não me senti tão nervoso. Acho que consegui gerir bem, manter-me positivo. Acreditei que podia dar a volta ao jogo. Mais uma vez não entrei muito bem e vai ter de ser algo que vou ter de ir à procura no próximo encontro, para entrar melhor. Não assustou, se tivesse perdido não era o fim do mundo. Se bem que eu queria muito ganhar e também foi graças a isso que consegui dar a volta», admitiu o atleta.

Na próxima ronda, o adversário será o húngaro Zsombor Piros: «Estou entusiasmado. Conheço o meu adversário, mas nunca joguei contra ele. Mas sei que é muito bom jogador, já foi número do mundo nos juniores e sei que tem vindo a jogar muito bem. Mais uma vez vou ter de dar o meu melhor. E se calhar jogar ainda melhor do que hoje para poder ganhar amanhã. É aproveitar essa confiança que dá a vitória. É sempre bom. Pouco importa como se ganha. Dá sempre uma alegria ao nosso jogo. Mas tentar abstrair-me disto tudo com outras coisas e aproveitar o tempo fora de campo para não me desgastar mais. O jogo é sempre muito exigente e preciso estar bem mentalmente para conseguir estar no meu melhor e dar o meu melhor no próximo jogo», assegurou Nuno Borges.

Gastão Elias foi eliminado

O tenista português Gastão Elias, de 31 anos, foi derrotou pelo espanhol Bernabe Zapata Miralles em dois sets com os parciais de 1-6 e 1-6, em 56 minutos de uma luta intensa.

Recorde-se que na primeira ronda, o tenista português Gastão Elias derrotou o argentino Nicolás Kicker em três sets com os parciais de 6-4, 6-7 e 7-5, numa verdadeira maratona visto que o jogo acabou após 3 horas e 18 minutos de uma luta intensa. Este foi o encontro que teve a maior duração de todos os jogos que decorreram na segunda-feira 16 de Maio.

Roland-Garros. Imagem de Arquivo. © AP - Michel Euler

