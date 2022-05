Ténis: Nuno Borges no quadro principal em Roland-Garros

Ténis

Um atleta português, Nuno Borges, presente na fase de qualificação para o quadro principal do torneio francês de Roland-Garros, apurou-se para o quadro principal.

Publicidade Continuar a ler

Um tenista português apurado, em três possíveis, para o quadro principal do torneio francês de Roland-Garros após a fase de qualificação.

Nuno Borges, terceiro triunfo em três jogos

Nuno Borges apurou-se para o quadro principal do torneio francês de Roland-Garros. O tenista português derrotou o húngaro Zsombor Piros em três sets com os parciais de 3-6, 6-2 e 6-1 em 1 hora e 45 minutos num jogo a contar para a terceira e derradeira ronda das qualificações para o quadro principal.

Nuno Borges, tenista português 19-05-2022

Em entrevista à RFI, Nuno Borges admitiu estar sem palavras por entrar no quadro principal do torneio, ele que começou por analisar o encontro frente ao húngaro que até começou mal, como nos dois precedentes jogos: «Um bocadinho nervoso, às vezes um bocadinho aquém daquilo que gostaria de estar a jogar. Mas sabia que tinha muito encontro ainda para ser jogado quando perdi aquele primeiro set. Sabia que tinha de me manter focado e acreditar que, tal como nos outros dois jogos, tinha boas hipóteses de ganhar. Depois com alguma sorte, com alguém desgastado físico do adversário, consegui fazer a diferença e sair com uma vitória bastante confortável no terceiro set», frisou Nuno Borges.

O tenista português afirmou que até é uma surpresa para ele ter alcançado o apuramento para o quadro principal: «É um sentimento muito especial, não há muito a dizer. Estou a surpreender-me, mesmo à grande, não pensei qualificar-me. Não têm sido as minhas condições favoritas, não tenho jogado sempre o meu melhor ténis. Mas pelo menos sinto que estou em boa forma. Isso tem pago os jogos. Isso tem me dado pontos, para além da minha motivação e do querer, que têm estado sempre lá», assegurou o atleta.

Quanto ao adversário na primeira ronda do quadro principal, Nuno Borges não tem preferência: «Sem expectativas. É a minha primeira vez, o meu primeiro jogo a melhor de cinco sets. Espero apenas estar à altura do encontro. E venha quem vier, vou sem dúvida desfrutar ao máximo porque vai ser uma experiência incrível para mim. Estarei satisfeito com qualquer adversário», concluiu o tenista luso.

Nuno Borges apurou-se para o quadro principal, enquanto Pedro Sousa, o outro atleta luso presente nesta fase da prova, perdeu frente ao australiano Jason Kubler em dois sets com os parciais de 5-7 e 2-6.

Roland-Garros. Imagem de Arquivo. © AP - Michel Euler

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro