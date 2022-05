Austrália: Trabalhista Anthony Albanese proclama vitória nas legislativas

#Austrália/Legislativas

O trabalhista Anthony Albanese proclamou a vitória nas eleições legislativas na Austrália, este sábado, e prometeu transformar o país numa “super-potência” das energias renováveis. O primeiro-ministro conservador cessante, Scott Morrison, deu os parabéns ao adversário e disse que vai deixar a liderança do Partido Liberal.

O Partido Trabalhista deve voltar ao poder na Austrália após nove anos na oposição, na sequência das eleições legislativas deste sábado marcadas também pela subida de pequenos partidos e de independentes que focaram a campanha nos temas ecológicos.

No discurso de vitória, o trabalhista Anthony Albanese disse que os eleitores “votaram pela mudança” e prometeu transformar a Austrália numa “super-potência” das energias renováveis. Ele anunciou, ainda, que vai participar, enquanto novo primeiro-ministro, na cimeira quadrilateral (Quad) que junta Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão e que se vai realizar na terça-feira no Japão.

O primeiro-ministro cessante, Scott Morrison, no poder desde 2018, já reconheceu a derrota e disse ter felicitado Anthony Albanese pela vitória eleitoral. O líder dos conservadores disse, também, que vai deixar a liderança do Partido Liberal.

Ainda sem certeza de obter os lugares suficientes no parlamento para uma maioria por si só, o Partido Trabalhista deverá provavelmente aliar-se com os Verdes e com o grupo dos Independentes que fizeram campanha em torno da igualdade e da luta contra as mudanças climáticas.

Para formar um governo de maioria, os partidos precisam de 76 assentos na Câmara dos Representantes, num total de 151. A contagem continua mas, até esta tarde, o Partido Trabalhista tinha conquistado 73, de acordo com a Comissão Eleitoral Australiana.

Num país marcado pelas inundações, incêndios e secas cada vez mais graves, os trabalhistas, assim como candidatos independentes e verdes, apostaram no tema do ambiente durante a campanha, enquanto o primeiro-ministro cessante resistiu aos apelos mundiais para a redução das emissões de dióxido de carbono.

