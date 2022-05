Londres diz que Rússia é uma ameaça para a Moldávia

Reino Unido/Moldávia

O Reino Unido propõe equipar a Moldávia com armamento moderno para proteger o país de um eventual ataque russo. Liz Truss considera que a Rússia "representa uma ameaça à segurança da Moldávia''.

O anúncio foi feito pela ministra britânica dos Negócios Estrangeiros que referiu que o país pretende equipar a Moldávia com armamento moderno “do padrão da NATO face a um possível ataque da Rússia”.

Liz Truss explicou que o Reino Unido também está a discutir com os aliados possíveis formas de garantir que a Ucrânia seja "capaz de se defender", o que também se aplica a outros "Estados vulneráveis", como a Moldávia, que não é membro da NATO.

“Estamos a preparar uma comissão conjunta com a Ucrânia e a Polónia para actualizar o sistema de defesa da Ucrânia aos padrões da NATO e isso também se aplica a outros Estados vulneráveis, ​​como a Moldávia", disse.

A responsável pela diplomacia britânica considera que a Rússia "representa uma ameaça à segurança da Moldávia''. Esta antiga república soviética de 2,6 milhões de habitantes está localizada no sudoeste da Ucrânia, invadida a 24 de Fevereiro pelas tropas russas.

"Putin foi claro sobre suas ambições de criar uma Rússia maior. E só porque suas tentativas de conquistar Kyiv falharam não significa que ele tenha desistido dessas ambições", acrescentou Liz Truss.

De acordo com um assistente da ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, citado pelo Telegraph, "equipar a Moldávia com os padrões da NATO" levaria os membros da Aliança Atlântica a fornecer equipamentos actuais, para substituir os da época soviética, e treinar as suas forças armadas para a sua utilização, como mecanismo de defesa e dissuasão contra um possível ataque russo.

