Volodymyr Zelensky diz que Portugal está do “lado justo” da História. O presidente ucraniano recebeu António Costa em Kiev. O Primeiro-ministro português sugere participar na reconstrução das escolas ucranianas.

Portugal quer apoiar a reconstrução de escolas e jardins de infância da Ucrânia . Na conferência de imprensa após um encontro com Volodymyr Zelensky, António Costa sublinhou que esse pode ser uma “contribuição diferenciada” que parte da experiencia acumulada na renovacao do parque escolar português . Em alternativa o Governo português está disponível para a reconstrução de algumas zonas atingidas pela guerra, a exemplo da disponibilidade manifestada por diversos países europeus.

A decisão compete às autoridades de Kiev e será abordada na reunião deste sábado entre os primeiros-ministros dos dois países.

Do ponto de vista militar, Zelensky apresentou uma lista de pedidos de equipamento militar a António Costa que promete agora analisar . No entanto, avisa o Primeiro-ministro português, nem tudo poderá ser conseguido por falta de recursos em Portugal. Para já de Lisboa seguiu já apoio militar “letal e não letal” e hoje mesmo aterrou na Polónia mais um avião com ajuda para as forças armadas ucranianas. Zelensky clarificou que os veículos blindados são essenciais para fazer chegar também ajuda humanitária a territórios ocupados pelos russos.

Zelensky sublinha a importância do processo de candidatura da Ucrânia à União Europeia. Portugal vai ajudar no processo técnico com aconselhamento e o vice-chefe de gabinete de Zelensky é esperado em Lisboa no próximo mês para dar um impulso nesse processo. Portugal apoia a Ucrânia nessa candidatura que poderá ser discutida no próximo Conselho Europeu em Junho, com base num relatório da Comissão Europeia.

Volodymyr Zelensky e António Costa assinalaram a proximidade entre os dois povos e o presidente ucraniano disse mesmo que Portugal está do “lado justo” da História.

