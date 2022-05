#Joe Biden no Japão

Joe Biden chegou ao Japão para reforçar alianças contra a China

Joe Biden, Presidente norte-americano, à chegada a Tóquio. 22 de Maio de 2022. AFP - KAZUHIRO NOGI

Texto por: RFI 1 min

O Presidente norte-americano, Joe Biden, chegou este domingo ao Japão, depois de ter estado na Coreia do Sul. Esta segunda-feira, Tóquio deve ser palco do lançamento do Quadro Económico Indo-Pacífico, uma iniciativa de cooperação regional destinada a impulsionar o comércio entre os Estados Unidos e a região, no que é visto como uma tentativa de conter a influência da China.