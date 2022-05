3 meses após o início da guerra, muitos ucranianos continuam a chegar à Roménia

Ucrânia

De acordo com dados oficiais, há uma dezena de dias, a Roménia contabilizava mais de 900 refugiados ucranianos no seu território, sobre os mais de 6 milhões que fugiram desde o início da guerra na Ucrânia.

Quase três meses após após o início da guerra na Ucrânia, dos mais de 6 milhões de ucranianos que saíram, quase dois milhões podem já ter regressado, mas há zonas da Ucrânia de onde há ainda saídas significativas. É o caso da Roménia que faz fronteira com o sul da Ucrânia e que é o segundo país vizinho com mais volume de entrada de refugiados depois da Polónia.

Publicidade Continuar a ler

Há famílias inteiras que cada vez mais batem à porta da Cáritas de Bucareste em busca de comida. São pessoas que já conseguiram alojamento na capital ucraniana mas precisam de dinheiro para comer. A Cáritas está a dar 5 toneladas de alimentos por semana e entrega um cartão carregado com o equivalente a 20 euros para que cada refugiado possa comprar alimentação. Nestes grupos de refugiados, continuam a predominar as mulheres e as crianças.

Márius Forminte, director da Cáritas de Budapeste, diz-nos que está à espera de "um verão com mais entradas" de refugiados ucranianos na Roménia.

Se é verdade que muitos refugiados da primeira vaga já regressaram à Ucrânia, a situação torna-se incerta devido a um fluxo secundário que vem da Moldávia. Aí entraram mais de 460 mil ucranianos desde o início da invasão que agora tentam vir para a Roménia.

"Vem agora muito mais gente da República Moldova, porque recomeçaram os problemas com a Transnístria. Muitos temem que a história se repita e que haja um ataque à República Moldova. Por isso preferem entrar na Roménia", explica Marius da Cáritas de Bucareste. E há todo o contingente de quem foge da Ucrânia nas fronteiras junto a Odessa, temendo uma invasão russa a sul.

Na fronteira norte da Roménia com o sul da Ucrânia, pudemos testemunhar que não há um movimento tão intenso como se via no início da guerra. A Roménia atingiu 1 milhão de entradas de refugiados desde o início da invasão russa. Os fluxos são menos intensos mas são contínuos e estão para durar.

De acordo com a ONU, desde o começo do conflito, a violência provocou mais de 8 milhões de deslocados internos, sendo que 6,4 milhões de ucranianos tiveram de fugir para o exterior, nomeadamente para a Polónia que concentra metade dos refugiados e para outro vizinho directo da Ucrânia, a Roménia, onde há uma dezena de dias se contabilizam mais de 900 mil refugiados ucranianos.

Num nível mais lato, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, os conflitos no mundo obrigaram este ano mais de 100 milhões de pessoas a fugirem das suas zonas de origem.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro