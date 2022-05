Futebol: Lyon venceu Liga dos Campeões feminina

Futebol Feminino

O Lyon venceu a Liga dos Campeões feminina de futebol, derrotando o FC Barcelona por 3-1 na final que decorreu em Turim, em território transalpino.

O Lyon arrecadou pela oitava vez o troféu da Liga dos Campeões feminina em dez finais disputadas na prova da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Em território italiano, o Olympique Lyonnais entrou melhor no encontro com um tento apontado aos 6 minutos de jogo pela francesa Amandine Henry.

A equipa francesa dominava e continuava a pressionar, apontando um segundo golo aos 23 minutos de jogo pela norueguesa Ada Hegerberg.

A final vai ficar marcada por um terceiro tento apontado pela norte-americana com origens brasileiras, Catarina Macário, aos 33 minutos.

A vencer por 3-0, o Lyon vai ser surpreendido pelo FC Barcelona, clube que tinha vencido o troféu em 2021.

Aos 41 minutos, a Bola de Ouro 2021 feminina, a espanhola Alexia Putellas, apontou um golo para o clube catalão.

No intervalo o resultado era de 3-1 para a equipa francesa.

Durante a segunda parte o FC Barcelona vai tentar reduzir o marcador mas não vai conseguir, visto que o Lyon era superior e até esteve muito perto de apontar um quarto golo.

No entanto, o resultado fixou-se em 3-1 para o Olympique Lyonnais.

Em dez finais disputadas, na Liga dos Campeões feminina, a formação francesa venceu oito. É a equipa com o maior número de títulos visto que atrás do Lyon encontramos as germânicas do 1.FFC Frankfurt, clube que agora está ligado à equipa masculina do Eintracht Frankfurt.

De notar ainda que Sonia Bompastor, treinadora franco-portuguesa do Lyon, se tornou na primeira a conquistar a prova enquanto jogadora e treinadora.

Sonia Bompastor, treinadora franco-portuguesa do Lyon. © AFP - MARCO BERTORELLO

