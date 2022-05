Grupo Quad quer pesar contra a China

#Reunião do grupo Quad

Os líderes dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, reunidos em Tóquio na cimeira do grupo Quad, alertaram contra “mudanças pela força”. O recado foi deixado à China perante a sua influência militar crescente na região Ásia-Pacífico e mediante o receio que Pequim tente “reunificar" Taiwan pela força, na senda da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Publicidade Continuar a ler

Reunidos em Tóquio, esta terça-feira, os líderes do grupo Quad – uma aliança de segurança informal entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia - alertaram contra “mudanças pela força”. O alerta dirigiu-se à China mediante o receio de que Pequim tente “reunificar" Taiwan pela força, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Perante o reforço das capacidades militares da China e da multiplicação de manobras junto a territórios alvo de disputa, nomeadamente Taiwan, o Presidente norte-americano, Joe Biden, disse, na segunda-feira, que os Estados Unidos estão dispostos a usar os seus meios militares em caso de invasão desta região autónoma.

Os quatro países da aliança Quad também estabeleceram uma iniciativa de monitoramento marítimo para aumentar a vigilância da actividade chinesa na região e anunciaram um plano de investimento de cerca de 50 mil milhões de dólares em projectos de infra-estruturas na região nos próximos cinco anos. Esta é a resposta às alianças crescentes de Pequim com os países do Pacífico. Em Abril, a China concluiu um acordo de segurança com as Ilhas Salomão e a imprensa fala na possibilidade de acordos com Vanuatu, Samoa, Tonga e Kiribati.

As declarações do comunicado final do Quad evitaram, no entanto, qualquer menção explícita à China e à Rússia até porque um dos elementos do grupo, a Índia, não condenou a invasão russa da Ucrânia, tendo mesmo aumentado as importações de petróleo russo desde então.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro