Futebol: Roma venceu Conference League, Mourinho arrecadou todas as provas europeias

A AS Roma venceu pela primeira vez na história uma competição europeia, vencendo na final o Feyenoord por 1-0 em Tirana, a capital da Albânia. Quanto a José Mourinho já arrecadou todos os troféus europeus.

Primeira edição, primeira final da Conference League, ou Liga Europa Conferência, em Tirana na Albânia entre os italianos da AS Roma e os holandeses do Feyenoord.

A primeira parte começou sob controlo dos italianos comandados pelo português José Mourinho. As ocasiões apareciam mas o golo tardava em aparecer.

Aos 32 minutos o avançado italiano Nicolò Zaniolo, com um toque subtil na bola, conseguiu enganar o guarda-redes holandês Justin Bijlow, que viu a bola passar-lhe por cima da cabeça. O clube da capital italiana abria assim o marcador.

E se a primeira parte foi favorável à Roma, a segunda foi inteiramente da equipa dos Países Baixos.

O Feyenoord tentou o tudo por tudo, mas a tática defensiva implementada por José Mourinho não deixou margem aos holandeses, e quando estes conseguiam ultrapassar a barreira defensiva, Rui Patrício, o guarda-redes português da Roma, estava presente para impedir o golo.

O resultado final fixou-se em 1-0 para os italianos da AS Roma. Uma noite em que se fez história.

A AS Roma venceu pela primeira vez uma prova da UEFA, organismo que gere o futebol mundial, e arrecadou o primeiro troféu da Conference League, terceira competição europeia, que fez a sua estreia durante esta temporada 2021/2022.

Outro momento para a história: José Mourinho arrecadou o seu quinto troféu europeu. O treinador português venceu duas Ligas dos Campeões em 2004 com o FC Porto e em 2010 com o Inter de Milan, arrecadou duas Taças UEFA/Liga Europa em 2003 com o FC Porto e em 2017 com o Manchester United, e levou para casa a primeira Conference League com a AS Roma em 2022.

É o treinador com o maior número de títulos europeus, em igualdade com o italiano Giovanni Trapattoni.

Para José Mourinho, este é o 26° título conquistada a nível europeu, bem como a nível de clubes, ele que arrecadou troféus em Portugal, em Espanha, na Inglaterra e na Itália, tendo vencido todas as provas nacionais, do campeonato à taça, passando pelas supertaças e taças da Liga quando existiam nos países respectivos.

José Mourinho, treinador português. © AFP - OZAN KOSE

