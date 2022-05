Ucrânia pede mais armamento pesado

#Guerra na Ucrânia

Numa altura em que as forças russas estão às portas da cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia, o Presidente Volodymyr Zelensky voltou a pedir armamento pesado para conter o avanço de Moscovo.

Esta quarta-feira à noite, na sua habitual mensagem filmada, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir armamento pesado. O chefe de Estado afirmou que em certas zonas do leste da Ucrânia, onde se concentra a ofensiva russa há semanas, “o inimigo é largamente superior em termos de equipamento e número de soldados”. Por isso, Zelensky pediu: “Precisamos da ajuda dos nossos parceiros, sobretudo de armas.”

No mesmo dia , o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, reiterou o mesmo pedido no Fórum Económico Mundial de Davos, sublinhando que “a batalha pelo Donbass é muito parecida com batalhas da Segunda Guerra Mundial” e que “certas aldeias e cidades deixaram de existir”.

Numa altura em que a invasão russa entrou no quarto mês, a região do Donbass é alvo de bombardeamentos intensivos nos últimos dias. As forças russas estão às portas de Severodonetsk, uma cidade com 100.000 residentes antes da guerra e onde se estima que cerca de 15.000 pessoas aí continue. O controlo de Severodonetsk é indispensável para os russos ganharem a região do Donbass. Esta quarta-feira, o governador de Severodonetsk, Serguiï Gaïdaï, disse que a cidade “está simplesmente a ser destruída”.

Entretanto, Kiev está a debater com as Nações Unidas sobre a possibilidade de criação de um corredor a partir do porto de Odessa para exportar os cereais por causa do bloqueio dos seus portos pelas forças russas. A Ucrânia também acusa Moscovo de pilhar as reservas de cereais.

Na frente diplomática, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, declarou que se mantém “confiante” quanto a um acordo sobre um embargo da União Europeia sobre o petróleo russo até ao início do Conselho Europeu de segunda-feira, apesar da oposição da Hungria.

