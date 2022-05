China acusa Estados Unidos da América de "calúnia" e anuncia exercício militar

China

Autoridades chinesas consideraram que o discurso do secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, em que este identifica Pequim como uma das maiores ameaças globais, como "informações falsas" e "calúnia política".

A China anunciou hoje que vai avançar com exercícios militares no Mar da China Meridional já neste fim de semana. Segundo as autoridades chinesas, estes exercício vão acontecer perto da costa chinesa, numa pequena área marítima longe das zonas em disputa com o Vietname e as Filipinas.

Este anúncio acontece após uma semana em que tanto os Estados Unidos, como o Japão e a Coreia do Sul foram abertamente críticos de Pequim durante a visita de Joe Biden à Àsia. Para complementar os avisos destes países, Anthony Blinken discorreu na quinta-feira sobre os perigos que a China representa para o Ocidente.

"A visão de Pequim afasta-nos dos valores universais que sustentaram grande parte do progresso do mundo nos últimos 75 anos", declarou Anthony Blinken, insitindo que a intenção da China é intimidar Taiwan.

Joe Biden deixou clara a posição norte-americana de poder vir a colocar forças militares neste território que a China considera como seu.

Em resposta, a China considera que o discurso de Blinken "difunde informações falsas, exagera a ameaça chinesa, interfere nos assuntos internos chineses e calunia as políticas domésticas e internacionais do país", defendeu Wang Webin, porta-voz do Ministério das Negócios Estrangeiros da China.

Para Pequim, o objectivo deste discurso de Washington é "conter e bloquear o desenvolvimento da China".

