China e Rússia travam sanções mais duras contra a Coreia do Norte

Conselho de Segurança

Os Estados Unidos queriam impor novas sanções contra a Coreia do Norte, mas a China e a Rússia travaram a votação no Conselho de Segurança da ONU, em Nova Iorque.

A proposta dos Estados Unidos de novas sanções contra a Coreia do Norte visava a limitação da importação de petróleo, dos actuais quatro milhões de barris de petróleo para uso civil para três milhões de barris, assim como limitar as importações de tabaco e outros produtos derivados do tabaco.

No entanto, a China e a Rússia opuseram-se esta noite à proposta norte-americana, bloqueando a acção do Conselho de Segurança contra o regime de Pyongyang. A China considera que esta proposta "afasta o Conselho do diálogo e da reconciliação", manifestando o seu "desacordo total" destas sanções que podem vir a aumentar as tensões na Ásia.

Já a Rússia pediu aos Estados Unidos que parem com a "actividade hostil" contra a Coreia do Norte e reomem o diálogo.

Esta proposta surgiu um dia depois de o regime de Kim Jong-Un ter levado a cabo novos testes com mísseis balísticos, tendo disparado três mísseis no leste do país. Estes lançamentos coincidiram com o fim da visita de Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, à Coreia do Sul e ao Japão.

A Coreia do Norte foi um tema abordado durante a visita de Biden, com o líder norte-americano a determinar com os seus homólogos asiáticos que os ensaios balísiticos norte-coreanos devem ser travados. O Japão considerou estes últimos lançamentos como "uma provocação".

