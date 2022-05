Tiroteios

Após massacre, Donald Trump pede aos norte-americanos que se armem contra "o mal"

O ex-Presidente falou na sexta-feira a uma plateia de defensores do porte de armas em Houston, no estado do Texas. AP - John Raoux

Texto por: RFI 2 min

Donald Trump falou na sexta-feira na convenção anual da maior associação de armas dos Estados Unidos, defendendo o porte de armas e que as pessoas se devem poder armar para se defenderem do "mal". Em Uvalde, onde esta semana um jovem matou 19 crianças a tiro, as autoridades admitiram que a polícia chegou demasiado tarde à escola onde aconteceu o ataque.