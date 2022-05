Emmanuel Macron e Olaf Sholz pedem negociação directa entre Putin e Zelensky

Guerra na Ucrânia

Numa altura em que a Rússia ganha terreno na região do Donbass, os líderes da França e da Alemanha pediram numa chamada telefónica com Moscovo que Vladimir Putin fale directamente com Volodymyr Zelensky para tentar encontrar um cessar-fogo.

Emmanuel Macron e Olaf Scholz pediram hoje a Vladimir Putin que aceita abrir uma negociação directa o mais rapidamente possível com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tendo em vista a construção de um cessar-fogo que coloque um ponto final na invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

Na chamada telefónica, os dois líderes pediram ainda a libertação dos 2.500 soldados ucranianos capturados na siderurgia de Azovstal e o levantamento do bloqueio a Odessa, de forma a não causar uma crise alimentar mundial devido à exportação de cereais que se faz a partir desta região. Putin terá respondido positivamente a este pedido, dizendo que vai permitir a passagem de navios não militares.

Esta chamada entre Paris, Berlim e Moscovo acontece numa altura em que as forças russas já tomaram a cidade de Lyman, um dos pontos estratégicos do Donbass no leste da Ucrânia. Este é um marco importante na invasão, já que a partir desta pequena cidade de 20 mil pessoas, os russos podem progredir para outras regiões do Leste ucraniano como Sloviansk e Kramatorsk, a capital da parte de Donetsk ainda controlado pelos ucranianos.

O Presidente Zelensky reconheceu que a situação "é muito difícil" em Donbass, mas promete fazer tudo para proteger o seu território, segundo uma mensagem gravada em vídeo. As autoridades ucranianas fazem hoje um novo apelo à doação de armanento, pedindo equipamento mais pesado para combater Moscovo.

Já os russos continuam a fazer prova da força do seu arsenal bélico ao anunciarem mais um lançamento bem sucedido do míssil supersónico Zircon que pode atingir alvos até 1.000 quilómetros de distância.

Le Président Emmanuel MACRON et le Chancelier Olaf SCHOLZ ont de nouveau insisté auprès du Président Vladimir POUTINE sur le fait que toute solution à la guerre devait être négociée entre Moscou et Kiev, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ils ont renouvelé leur exigence de cessez-le-feu et l’ont appelé à accepter un échange direct avec le Président ukrainien Volodymyr ZELENSKY au plus vite.

Le Président de la République et le Chancelier allemand ont demandé la libération des quelque 2500 défenseurs d'Azovstal faits prisonniers de guerre par les forces russes.

Le Président Emmanuel MACRON et le Chancelier Olaf SCHOLZ ont par ailleurs insisté auprès du Président Vladimir POUTINE sur l’urgence de lever le blocus d'Odessa afin de permettre l'exportation des céréales ukrainiennes par la Mer noire et d'éviter une crise alimentaire mondiale. Ils ont pris note de la promesse du Président russe d’accorder un accès des navires au port pour l'exportation de céréales sans qu'il soit exploité militairement par la Russie si celui-ci était préalablement déminé.

Dans cette perspective, ils ont appelé à poursuivre rapidement les travaux engagés avec l'Organisation des Nations Unies. Le Président de la République et le Chancelier SCHOLZ resteront en contact étroit sur ce sujet.

