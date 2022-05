Colombianos entre "medo" e "vontade de mudança" em eleições presidenciais polarizadas

Eleições

A Colômbia vai hoje a votos com a possibilidade de Gustavo Petro, o candidato de esquerda, sair vencedor da primeira volta das presidenciais. Este é um candidato que desperta medo nas classes médias, mas que dá voz à vontade de mudança da população colombiana, especialmente dos jovens, segundo Cristina Matias, artista plástica portuguesa instalada há 36 anos em Bogotá.

"Há muita polarização entre uns e outros, há pessoas com muito medo de que o Petro e a Francia Marquez possam subir à Presidência da República porque dizem que a Colômbia podia ser uma nova Venezuela. Existe esse medo, mas relacionado com pessoas com emprego e pessoas com um nível social muito mais alto. A grande maioria quer acabar com a corrupção e por detrás da corrupção há muitas coisas", disse a artista plástica em declarações à RFI.

Dos oito candidato às presidencias, apenas seis estão ainda na corrida e vão a votos este domingo. A antiga prisioneira das FARC, Íngrid Betancourt, foi uma das candidatas que desistiu, não tendo conseguido angariar o apoio necessário junto da população para se qualificar nesta primeira volta, tendo preferido dar o seu apoio ao candidato independente Rodolfo Hernandez.

À frente nas sondagens está Gustavo Petro, que tem como vice-presidente a afro-colombiana Francia Marquez, candidato da coligação de esquerda Pacto Histórico. Petro é um ex-guerrilheiro, antigo autarca de Bogotá e senador. Entre as suas principais propostas estão eliminar os impostos sobre os produtos alimentares essenciais, taxar as grandes fortunas e sancionar os donos de grandes extensões de terras não-produtivas.

Esta é a primeira vez que a esquerda colombiana pode chegar à presidência, com a candidatura de Gustavo Petro a ter mobilizado muitos jovens.

"Há pessoas que estão claras naquilo que querem e a mudança é uma delas e há outras que estão confusas. A juventude quer mudança no país, quer uma proposta diferente, quer um Governo diferente e acho que os jovens vão votar", indicou Cristina Matias.

A seguir nas sondagens está Federico Gutierrez, ex-autarca de Medellin vindo da direita que recebeu o apoio oficila do actual Presidente, Ivan Duque. A par de Gutierrez está Rodolfo Hernández, um homem rico de negócios que graças ao seu discurso populista tem sido comparado a Donald Trump.

Quanto às prioridades para os colombianos, Cristina Matias destaca o combate à corrupção.

"A corrupção pode ser muitas coisas. Há interesses políticos, há o narcotráfico, o poder pelas terras. Outro ponto principal é que as pessoas pagam os seus impostos e o dinheiro fica para o Governo. As pessoas estão fartas e querem uma mudança", explicou a artista plástica.

Também a desigualdade social e a segurança são outros dois pontos que marcaram a campanha na Colômbia.

Caso nenhum dos candidatos consiga mais de 50% na primeira volta das eleições, a segunda volta vai realizar-se entre os dois candidatos mais votados no dia 19 de Junho.

