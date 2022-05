Futebol: Real Madrid venceu a Liga dos Campeões europeus

Futebol

O Real Madrid venceu a Liga dos Campeões europeus de futebol, derrotando na final o Liverpool por 1-0 num jogo que decorreu no Stade de France, na Região parisiense.

O Real Madrid venceu pela 14ª vez o troféu da Liga dos Campeões europeus de futebol.

A final, que decorreu no Stade de France em Região parisiense, tendo substituído São Petersburgo na Rússia devido à terra na Ucrânia, começou com 36 minutos de atraso.

Fora do estádio, milhares de adeptos do Liverpool chegaram em cima da hora, com ou sem bilhetes para o jogo, e tentaram forçar a entrada no recinto do encontro, isto para além de jovens não identificados como adeptos do Real Madrid ou dos ‘Reds’ que também tentavam entrar para ver a final.

Com 36 minutos de atraso, e após um mini-concerto da cantora americana-cubana Camila Cabello, o jogo começou com uma forte pressão do Liverpool.

Os ‘Reds’, que contaram com quatro lusófonos - os brasileiros Alisson Becker, Fabinho e Roberto Firmino, e o português Diogo Jota -, tiveram várias oportunidades de golo na primeira parte, mas não conseguiram concretizar essas ocasiões.

No intervalo o resultado mantinha-se num empate sem golos.

A segunda parte, pelo menos no início, foi diferente em relação à primeira, o Real Madrid apareceu mais no jogo, criando várias oportunidades.

Vinícius Júnior, avançado brasileiro do Real Madrid. © AP - Frank Augstein

Uma delas vai resultar no primeiro e único golo do jogo. Aos 59 minutos o avançado brasileiro Vinícius Júnior vai empurrar o esférico para o fundo da baliza após um cruzamento do médio uruguaio Fede Valverde.

A vencer por 1-0, os madrilenos vão defender essa curta vantagem. O homem do jogo é, aliás, o guarda-redes belga Thibaut Courtois que fez 9 defesas importantes no encontro perante o avançado senegalês, Sadio Mané, e o avançado egípcio, Mohamed Salah.

Os ‘Merengues’ arrecadaram pela 14ª vez o troféu da Liga dos Campeões europeus de futebol.

De notar que a equipa espanhola contou com cinco brasileiros na equipa: Éder Militão, Casemiro, Vinícius Júnior, Marcelo e Rodrygo.

O Real Madrid recuperou o título que tinha conquistado pela última vez em 2018.

Thibaut Courtois (centro), guarda-redes belga do Real Madrid. © AP - Petr David Josek

