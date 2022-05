Volodymyr Zelensky em Kharkiv para agradecer aos soldados ucranianos

Guerra na Ucrânia

Volodymyr Zelensky foi até à cidade de Kharkiv, destruída pelos russos, encontrar-se com as forças ucranianas.

Numa saída rara, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, esteve hoje em Kharkiv, cidade devastada pelos russos, mas onde a vida tinha recuperado alguma normalidade nas últimas semanas até que Moscovo voltou a atacar.

“Vocês estão a colocar a vossa vida em risco por todos nós e pelo nosso país”, afirmou Volodymyr Zelensky aos soldados em Kharkiv.

O Presidente esteve hoje na linha da frente dos combates, tendo distribuído medalhas entre as forças militares ucranianas que têm mantido Kharkiv longe do domínio russo. A segunda maior cidade da Ucrânia tem sido um dos pontos mais fustigados por Moscovo desde o início da guerra, tendo voltado a um ritmo de vida quase normal no último mês.

President Zelensky visited Ukrainian military positions in eastern Kharkiv region Sunday and presented state awards to troops. 📸 @APUkraine pic.twitter.com/jp9BoE3otB — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 29, 2022

As autoridades estimam que entre 2.500 a 5.000 pessoas regressam todos os dias a Kharkiv, numa altura em que os russos voltaram à ofensiva, tendo morto sete pessoas num bombardemento esta semana. Quem regressa, encontra a maior parte dos prédios arrasados, com os negócios na cidade a terem dificuldade em retomar a actividade devido aos estragos infligidos pelos russos.

No campo de batalha, as forças ucranianas têm continuado a conseguir empurrar os russos para Norte, fazendo com que Kharkiv, apesar de estar na fronteira com a Rússia, nunca tenha sido verdadeiramente ocupada. Kharkiv é uma cidade com uma grande inflência russa, onde o russo era muito falado, com muitos laços culturais e económicos a unirem estes dois povos agora em guerra.

Mais a Sul, os russos terão invadido hoje a cidade de Sievierodonetsk, na região de Donbass, com esta cidade a ficar sem electricidade nem telefone. Apoiados pelo bombardeamento aéreo, os soldados russos continuam a avançar nesta região, levando milhares de pessoas a deixar as suas casas para fugirem ao conflito que agora se intensifica nesta zona.

