#Guerra na Ucrânia

Cimeira extraordinária da União Europeia sobre Ucrânia

Áudio 01:02

O Presidente francês, Emmanuel Macron, à chegada à cimeira extraordinária da União Europeia. Bruxelas, 30 de Maio de 2022. AFP - EMMANUEL DUNAND

Texto por: Vasco Gandra 1 min

Os líderes da União Europeia iniciam, esta segunda-feira, em Bruxelas, uma cimeira extraordinária de dois dias, na qual vão falar sobre as consequências da guerra na Ucrânia, após mais de três meses de ofensiva russa. Em cima da mesa está a aprovação de um sexto pacote de sanções contra a Rússia, mas também um apoio financeiro acrescido a Kiev, a segurança alimentar e a transformação energética do continente para deixar de ser dependente do gás russo.