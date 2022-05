Europa e África procuram reduzir insegurança alimentar

União Europeia/União Africana

Os dirigentes europeus encontram-se esta terça-feira, 31 de Maio, com o líder da União Africana, Macky Sall, na tentativa de coordenar iniciativas para reduzir a insegurança alimentar global, provocada pela guerra na Ucrânia. Ontem, a União Europeia alcançou um acordo político para embargar o petróleo russo, mas isenta temporariamente o oleoduto que fornece petróleo russo à Hungria, República Checa e Eslováquia.

Os líderes europeus alcançaram um acordo político para embargar o petróleo russo, no primeiro dia de trabalhos e já noite dentro. O acordo prevê cortar o petróleo que chega via marítima, mas isentar temporariamente o oleoduto que fornece petróleo russo à Hungria, República Checa e Eslováquia.

O embargo deverá assim abranger, até ao final do ano, 90% do petróleo russo exportado para a União Europeia.

Após o acordo, o presidente do Conselho, Charles Michel, disse que o objetivo desta medida é parar a máquina de guerra russa e o financiamento da sua capacidade militar.

O embargo ao petróleo é a principal medida do sexto pacote de sanções da União Europeia à Rússia, por causa da invasão da Ucrânia. Outras medidas incluem a suspensão do Sberbank - maior banco comercial da Rússia - do sistema internacional de pagamentos SWIFT. E a inclusão de acusados de crimes de guerra em Bucha na lista de indivíduos sujeitos a sanções europeias.

Hoje, no segundo dia de trabalhos, os líderes tinham na agenda, entre outros pontos, uma discussão com o líder da União Africana, Macky Sall, com o objetivo de coordenar iniciativas para reduzir a insegurança alimentar global, provocada pela guerra na Ucrânia.

