As forças russas controlam parte de Severodonetsk, uma cidade no leste da Ucrânia que a Rússia tem estado a bombardear e a tentar controlar há semanas, anunciou esta terça-feira, 31 de Maio, o governador da região.

As forças russas avançam no leste da Ucrânia e controlam agora parte de Severodonetsk, a principal cidade da região separatista de Lugansk.

Há várias semanas que o exército russo tenta cercar Severodonetsk, tendo intensificado a ofensiva nos últimos dias, com os combates a fazerem-se nas principais artérias da cidade.

O presidente da câmara de Severodonetsk diz que a cidade está em ruínas e que dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas. Ontem, o Presidente Volodymyr Zelensky admitiu que o exército ucraniano está com dificuldades no terreno.

As cidades de Severodonetsk e Lyssytchansk estão localizadas a mais de 80 quilómetros a leste de Kramatorsk, que se tornou o centro administrativo ucraniano no Donbass desde que separatistas apoiados por Moscovo tomaram a parte oriental desta região em 2014.

Soldados russos condenados

Um tribunal ucraniano condenou dois soldados russos a 11 anos e meio por crimes de guerra.

Alexander Bobykin e Alexander Ivanov foram condenados por violação dos costumes e leis de guerra, depois de terem participado nos bombardeamentos a infraestruturas civis, na região de Kharkiv. Pelo menos uma escola ficou destruída.

O veredito desta terça-feira conclui assim o segundo julgamento por crimes de guerra, na Ucrânia, desde a invasão russa.

Em Maio, um tribunal de Kyiv condenou um soldado russo de 21 anos a prisão perpétua, por ter matado um civil desarmado na região de Sumy.

França investiga morte de jornalista

O departamento anti-terrorista do Ministério Público francês anunciou a abertura de uma investigação de crimes de guerra após a morte de Frédéric Leclerc-Imhoff, um jornalista da BFMTV morto no leste da Ucrânia, enquanto acompanhava uma operação de resgate de civis perto da cidade de Severodonetsk.

