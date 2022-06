Brasil

Brasil: Inundações fazem mais de 100 mortos

Inundações no Brasil fazem mais de 100 mortos. © via REUTERS - DIEGO NIGRO/PREFEITURA DO RECIFE

No Brasil as inundações no nordeste, nos Estados de Pernambuco e de Alagoas, fizeram pelo menos 106 mortos, com registo de 14 desaparecidos de momento.