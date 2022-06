Britânicos festejam Jubileu de platina da rainha Isabel II

Reino Unido

A rainha de Inglaterra subiu ao trono há 70 anos. Os britânicos assinalam o jubileu de platina da monarca com fervor. Isabel II, de 96 anos, apareceu na varanda do Palácio de Buckingham, em Londres, nesta quinta-feira, 2 de Junho de 2022. A monarca tem o recorde de longevidade em termos de reinado.

Isabel II subiu ao trono com apenas 25 anos. O seu filho e sucessor provável, Carlos (Charles) tem já 73 anos e o seu neto William aproxima-se dos 40.

É, pois, muito pouco provável que a curto prazo alguém alcance semelhante façanha a curto prazo.

Apesar dos escândalos reais, dos divórcios ou da morte da ex esposa do príncipe Carlos, a rainha, embora com uma saúde frágil, tem mantido a simpatia do seu povo.

Hélder Macedo é professor na Universidade King's College de Londres. Ele alega que a monarca é a pessoa mais respeitada do regime.

"Eu acho que ela é a única pessoa ou, certamente, a pessoa mais respeitada da monarquia. Tem tido uma acção excepcional, extremamente interessante e muito criativa, discreta, é uma mulher muito bem informada das políticas. E, sinceramente, não sei o que vai acontecer depois da morte dela, que não pode estar distante. Inclusivamente há boatos de que ela está doente, o que é natural, com a idade que ela tem ! E que isto é, ao mesmo tempo, uma celebração do seu reinado e uma espécie de pré despedida."

A rainha de Inglaterra é a chefe da Igreja anglicana e a líder do Commonwealth, bloco anglófono, de que faz parte também um país lusófono: Moçambique.

