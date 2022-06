Tiroteio nos Estados Unidos fez 4 mortos e vários feridos.

Estados Unidos

Um homem matou quatro pessoas e fez vários feridos no hospital St Francis em Tulsa, no Oklahoma, nos Estados Unidos. O atirador foi «encontrado morto» avançou a polícia.

Segundo as informações recolhidas, o atirador foi visto nos corredores de um edifício que pertence à unidade hospitalar. O homem, cuja a identidade ainda não foi revelada, teria entre 35 e 40 anos, e tinha na sua posse duas armas: uma espingarda e uma pistola.

Pouco depois começou a disparar dentro do hospital. O atirador matou quatro pessoas e fez vários feridos.

Os agentes terão seguido o som dos disparos até ao segundo andar, disse Eric Dalgleish, vice-chefe do departamento de polícia de Tulsa, aos jornalistas presentes.

As autoridades norte-americanas revelaram que o atirador terá cometido suicídio com uma das armas que tinha consigo.

Uma deputada do Parlamento do Oklahoma, Melissa Provenzano, estava satisfeita com a intervenção policial que ocorreu apenas quatro minutos após a chamada aos serviços de urgência, no entanto o sentimento geral era de impotência relativamente aos acontecimentos: «Isto poderia ter sido pior. Merecemos muito mais do que isto».

Recorde-se que na quarta-feira, 2 de Junho, foi organizado o funeral das 21 vítimas, entre as quais 19 crianças, do tiroteio que decorreu há pouco mais de uma semana em Uvalde no Texas.

De referir ainda que desde o início de 2022, pelo menos 232 tiroteios em massa foram cometidos nos Estados Unidos segundo a organização Gun Violence Archive.

