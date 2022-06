Hong Kong: Polícia impede comerações do aniversário de Tiananmen

Hong Kong

As autoridades de Hong Kong reforçaram a presença policial nas ruas para impedir a tradicional vigília comemorativa do 33.º aniversário da repressão na Praça de Tiananmen, em Pequim, que ocorreu em 1989.

Um forte dispositivo policial nas ruas de Hong Kong obrigou aqueles que queriam comemorar este sábado o 33.º aniversário da repressão na Praça de Tiananmen a fazê-lo em segredo ou de forma mais discreta.

Em Pequim, as autoridades instalaram dispositivos de reconhecimento facial nas ruas que conduzem à praça e mobilizaram também um grande número de polícias para o local.

Se, na China, evocar os acontecimentos de 1989 foi sempre um tabu, Hong Kong foi uma excepção até 2020, com as autoridades chinesas a imporem a lei de segurança nacional à região semi-autónoma para reprimir toda dissidência, após os gigantescos protestos pró-democracia de 2019. Desde então, as autoridades locais trabalham para apagar todos os vestígios da memória de Tiananmen.

Este sábado, Antony Blinken, secretário de Estado norte- americano acusou Pequim de tentar "apagar as memórias desse dia".

“Apesar de tentarem apagar as memoriais e a história, honramos a sua memória, promovendo o respeito pelos direitos humanos onde quer que sejam ameaçados”, escreveu.

A 4 de Junho de 1989, o regime comunista enviou tanques e militares para reprimir manifestantes pacíficos que ocupavam, há semanas, a praça central de Pequim, exigindo mudanças políticas e o fim da corrupção sistémica. Um dia depois, várias pessoas manifestaram-se pela liberdade e democracia na Praça Tiananmen, acabando por ser travadas de forma violenta pelas autoridades. Houve registo de centenas de mortos e milhares de feridos.

