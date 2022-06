Ciclismo: Iúri Leitão arrecadou primeiro triunfo em França em 2022

Ciclismo

Vários eventos desportivos decorreram durante este fim-de-semana em França, entre eles a prova de ciclismo, Ronde de l’Oise, onde está presente o português Iúri Leitão.

Publicidade Continuar a ler

A 'Ronde de l'Oise', prova francesa, terminou neste domingo 5 de Junho com a quarta e ultima etapa entre Compiègne e Beauvais numa distância de 176,3 quilómetros.

O francês Jason Tesson (St Michel - Auber93) venceu a derradeira etapa, batendo ao sprint o português Iúri Leitão (Caja Rural - Seguros RGA) e o holandês Jesper Rasch (ABLOC CT).

A geral individual foi arrecadada pelo neo-zelandês James Fouché (Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling). O ciclista da Nova Zelândia terminou com 47 segundos de vantagem em relação ao espanhol Aritz Bagües (Caja Rural - Seguros RGA), e 1 minuto e 15 segundos de vantagem em relação ao francês Jason Tesson (St Michel - Auber93).

O português, Iúri Leitão (Caja Rural - Seguros RGA), acabou no sexto lugar a 1 minuto e 29 segundos do vencedor.

Uma prova onde o ciclista luso venceu a segunda etapa, a primeira arrecadada nesta temporada com a camisola da equipa espanhola Caja Rural - Seguros RGA.

Em entrevista à RFI, o atleta português admitiu que nem sequer estava previsto disputar esta prova, ele que estava satisfeito com o triunfo conquistado.

Iúri Leitão, ciclista português 05-06-2022

De notar que Iúri Leitão (Caja Rural - Seguros RGA), de 23 anos, venceu a segunda etapa, ele que terminou no oitavo lugar na primeira, no quarto lugar na terceira e no segundo lugar na quarta e ultima etapa da prova francesa Ronde de l’Oise.

De referir que nas outras classificações, o francês Jason Tesson (St Michel - Auber93) arrecadou a camisola verde de melhor sprinter com 82 pontos, mais 13 do que o português Iúri Leitão. Quanto ao melhor trepador foi o espanhol Aritz Bagües (Caja Rural - Seguros RGA) com 42 pontos.

Iúri Leitão, ciclista português. © Cortesia teamcajarural-segurosrga

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro