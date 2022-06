Coreia do Norte

Coreia do Norte dispara oito mísseis balísticos

A Coreia do Norte disparou este domingo oito mísseis balísticos para as águas ao largo da costa oriental, na sequência de três dias de exercícios militares conjuntos das forças armadas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. AFP - ANTHONY WALLACE

Texto por: RFI 1 min

A Coreia do Norte disparou este domingo, 5 de Junho, oito mísseis balísticos para as águas ao largo da costa oriental, na sequência de três dias de exercícios militares conjuntos das forças armadas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.