Ucrânia: Rússia ameaça com novos ataques

Ucrânia/Rússia

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu neste domingo, 5 de Junho, que atacará novos alvos se o Ocidente continuar a fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, referindo que as atuais entregas de armas têm por objetivo “prolongar o conflito”.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu neste domingo, 5 de Junho, que atacará novos alvos se o Ocidente continuar a fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, referindo que as actuais entregas de armas têm por objetivo “prolongar o conflito”.

Publicidade Continuar a ler

A mensagem do chefe de Estado russo surge no dia em que kyiv voltou a ser alvo de ataques, com o presidente da câmara Vitali Klitschko a afirmar que várias explosões abalaram os bairros de Darnytsky e Dniprovsky da capital, uma pessoa foi hospitalizada.

Vladimir Putin advertiu que atacará novos alvos se o Ocidente continuar a fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, referindo que as atuais entregas de armas têm por objetivo “prolongar o conflito”.

A Rússia está a concentrar grande parte dos seus esforços militares na batalha por Severodonetsk, no entanto as autoridades ucranianas dizem estar a conseguir conter os avanços nesta cidade chave da região do Donbass.

O governador regional de Lugansk, Sergui Gadai, disse este domingo que as tropas russas perderam terreno na cidade de Severodonetsk, sublinhando que a cidade está agora dividida em duas.

“Os russos controlavam cerca de 70 por cento da cidade, mas nos últimos dois dias foram empurrados para trás. A cidade está dividida em duas, eles têm medo de circular livremente”, disse o responsável da região de Lugansk, Sergui Gaidai, acrescentando que as forças ucranianas capturaram oito prisioneiros russos.

A conquista total da cidade estratégica de Severodonetsk é um dos objetivos, declarados, de Moscovo, permitindo à Rússia garantir o controlo do Donbass, uma região de exploração mineira, ocupada parcialmente por separatistas pró-russos desde 2014.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro