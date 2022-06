Boris Johnson enfrenta moção de censura

Reino Unido

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, enfraquecido pelo escândalo das festas em Downing Street durante a pandemia de covid-19, enfrenta esta segunda-feira, 6 de Junho, uma moção de censura dos parlamentares do Partido Conservador.

Depois de semanas de especulação, o presidente do grupo parlamentar do Partido Conservador, Graham Brady, confirmou hoje a realização de uma moção de censura contra o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

“O patamar de 15% do grupo parlamentar favorável a uma moção de censura no primeiro-ministro foi ultrapassado. Essa votação terá lugar esta tarde, na Câmara dos Comuns, entre as 6 e 8 horas”, anunciou.

O porta-voz do primeiro-ministro respondeu que a moção de censura é uma oportunidade para por fim às críticas internas que assombram o Governo há semanas.

Dezenas de deputados revoltaram-se quando souberam das festas na residência do primeiro-ministro em Downing Street em plena pandemia, enquanto milhões de britânicos estavam obrigados a regras rígidas que proibiam o encontro com outras pessoas.

As celebrações dos 70 anos de reinado da rainha Isabel II este fim-de-semana providenciaram um cessar fogo, mas nos bastidores as cartas a favor de uma moção de censura continuaram a chegar e ultrapassaram as 45 necessárias.

Até ao final do dia, Boris Johnson tem de garantir o apoio de pelo menos 180 entre 359 deputados para sobreviver. Mas mesmo que ganhe, muitos analistas avisam que a pressão vai continuar.

