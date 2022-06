EUA e Coreia do Sul respondem aos disparos de Pyongyang

EUA/Coreia do Sul

A Coreia do Sul e os Estados Unidos dispararam esta segunda-feira, 6 de Junho, oito mísseis balísticos para o mar, em resposta aos disparos de Pyongyang.

As forças armadas dos EUA e da Coreia do Sul lançaram oito mísseis balísticos para as águas ao largo da costa oriental da península coreana, um dia após Pyongyang ter também disparado oito mísseis balísticos.

"Os nossos exércitos condenam veementemente a série de mísseis balísticos disparados pelo Norte e o exortam para o fim imediato dos atos que aumentam as tensões militares na península", avançaram as forças armadas dos EUA e da Coreia do Sul

Apesar das duras sanções económicas, Pyongyang tem estado a intensificar os esforços para melhorar o programa de armas, levando vários analistas a alertar para o facto do regime de Kim Jong-un estar a preparar outro teste nuclear.

Esta é a segunda demonstração conjunta de força dos aliados desde que o Presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol assumiu o poder, ele prometeu medidas concretas diante das provocações de Pyongyang.

No passado mês de maio, Seul e Washington realizaram lançamentos combinados, a primeira acção conjunta desde 2017, depois de Pyongyang ter disparado três mísseis balísticos, um deles com alcance intercontinental.

